Zorgstelsel dreigt te falen door gebrek aan vertrouwen

Zorgautoriteit moet misleidende reclames en oneerlijke verkoop aanpakken

Op zijn congres ‘Naar een stelselmatig goede zorg’ heeft de Consumentenbond de resultaten bekend gemaakt van zijn jongste onderzoek naar de kennis en verwachtingen van de consument omtrent het nieuwe zorgstelsel.

In vergelijking met vijf maanden geleden weten consumenten er méér van, maar opvallend genoeg zijn ze nog somberder over de kosten van de verzekering. Ook is men sceptisch over de kwaliteit van de zorg. 60% van de respondenten heeft er weinig vertrouwen in dat de zorgverzekeraars hun rol in het nieuwe zorgstelsel goed zullen oppakken; slechts 5 % zegt wel in die rol te geloven. 76% denkt duurder uit te zijn in het nieuwe zorgstelsel.

De Consumentenbond vreest dat het nieuwe zorgstelsel faalt als het wantrouwen bij consumenten niet snel wordt weggenomen. Want een gebrek aan vertrouwen zal ertoe leiden dat consumenten niet overstappen, waardoor er van concurrentie tussen zorgverzekeraars (de kern van het nieuwe zorgstelsel) niets terecht komt. Met als gevolg: hogere prijzen en minder kwaliteit.

Vandaar dat de Consumentenbond vandaag de betrokken partijen heeft opgeroepen om op korte termijn te proberen het vertrouwen van de consument terug te winnen. De Tweede Kamer moet zorgen dat de nieuwe Zorgautoriteit – die gaat toezien op het gedrag van de zorgverzekeraars – stevige bevoegdheden krijgt, inclusief sanctiemogelijkheden. Op die manier weten consumenten dat bijvoorbeeld misleidende reclames en oneerlijke verkooptechnieken niet kunnen voorkomen. Want zorgverzekeraars, maar ook de overheid zelf, zouden juist eerlijke en volledige informatie moeten geven. Bijvoorbeeld over vragen als: bij welke ziekenhuizen en artsen kan ik straks nog terecht, en: hoeveel ga ik er nou werkelijk op voor- of achteruit qua inkomen?

