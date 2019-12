Ondertekening contract Geschillencommissie Makelaardij

Met ingang van 1 januari 2006 kunnen klanten van VBO-makelaars klachten tot een bedrag van 10.000 euro laagdrempelig, snel en goedkoop laten behandelen door de Geschillencommissie Makelaardij, een objectief en door de overheid gedragen instituut. In juni besloten de drie partijen tot de oprichting van dit onafhankelijke instituut.

Een dertigtal branches heeft zich al bij de SGC aangesloten, waaronder de reisbranche, de hypothecaire adviseurs, de advocatuur, de bancaire sector en de ziekenhuizen. De Geschillencommissie, die wordt benoemd door de SGC, zal bestaan uit drie leden: een voorzitter (uit de rechterlijke macht) en twee commissieleden, voorgedragen door VBO Makelaar en de Consumentenbond. De samenstelling van de commissie staat garant voor een objectieve behandeling van een consumentenklacht.

Hoofd juridische zaken van de SGC, Koos Nijgh is verheugd over de ondertekening: “Het is goed dat de VBO en de consumentenorganisaties tot een laagdrempelige Geschillencommissie voor de woonconsument zijn gekomen. Goed voor de consument en goed voor de makelaar!”

Klaske de Jonge, directeur van de Consumentenbond: “De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben met de VBO succesvol onderhandeld over evenwichtige Algemene Voorwaarden. Met de oprichting van een toegankelijke geschillencommissie maken we het voor consumenten gemakkelijker hun recht te halen”.

Hans Andre de la Porte, woordvoerder Vereniging Eigen Huis: “De nieuwe consumentenvoorwaarden zorgen voor evenwicht in rechten en plichten van consument en makelaar. Dit is een belangrijke eerste stap voorwaarts in verbetering van de rechtspositie van de consument. Wat ons betreft zal de toegang tot de geschillencommissie in de toekomst onbeperkt worden, zodat de consument ook met geschillen boven de 10.000 euro bij de geschillencommissie terecht kan.”

VBO-voorzitter Joel E. van der Reijd: “Uiteraard hoop je dat klachten niet voorkomen. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, hechten wij er groot belang aan dat een geschil snel en goed wordt opgelost. Wij werken al 20 jaar tot ieders tevredenheid met een intern Tuchtcollege, echter dit college kan geen uitspraken doen over de civielrechterlijke aspecten van een klacht, zoals het terugbetalen van courtage of het betalen van een schadevergoeding. Daarmee moest de consument tot nu toe, al dan niet gewapend met de uitspraak van het Tuchtcollege, altijd nog naar de rechter. Door te kiezen voor de SGC kan deze laatste stap worden overgeslagen. Zo kan de consument sneller verhaal halen.”

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl