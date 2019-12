Doorbraak geschillenbeslechting makelaardij

Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond bereiken akkoord met makelaarsorganisaties NVM en LMV

Klanten van NVM en LMV makelaars worden binnenkort beter beschermd. Op 15 februari 2006 treden de nieuwe consumentenvoorwaarden in werking die Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zijn overeengekomen met beide makelaarsorganisaties.

Nadat in juni overeenstemming was bereikt met makelaarsorganisatie VBO, hebben nu ook NVM en LMV besloten dat geschillen tussen de aangesloten makelaars en hun klanten kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie Makelaardij van de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken in Den Haag (SGC). De geschillencommissie zorgt voor een goedkope en snelle procedure. Met de toetreding van de NVM en de LMV is een onafhankelijke en branchebrede geschillenbeslechting van conflicten tussen consumenten en makelaars een feit.

Een belangrijke verbetering is dat de nieuwe consumentenvoorwaarden een evenwichtige regeling waarborgen van de rechten en plichten van zowel de consument als de makelaar. Zo kan de consument een opdracht altijd opzeggen zonder dat hij de makelaar een schadevergoeding verschuldigd is. Alleen vooraf overeengekomen kosten, bijvoorbeeld voor advertenties, hoeven aan de makelaar te worden vergoed.

Ook op een ander punt zijn de nieuwe voorwaarden een belangrijke verbetering voor de consument. Wie na intrekking van een opdracht zelf zijn huis verkoopt, hoeft de makelaar niet alsnog courtage te betalen, behalve als de makelaar bewijst dat de verkoop daadwerkelijk het gevolg is van zijn inspanningen. Tot op heden lag dat precies andersom: bij verkoop binnen drie maanden na het intrekken van de opdracht moest de consument zien te bewijzen dat de verkoop van het huis niet te danken was aan de inspanningen van de makelaar. Kon hij dat niet, dan was hij alsnog courtage verschuldigd.

De klant van een NVM of LMV makelaar kan vanaf 15 februari 2006 met alle geschillen over de dienstverlening van de makelaar bij de geschillencommissie terecht. Voor schadevergoedingsclaims geldt voorlopig nog een beperking tot € 10.000,-. De NVM en LMV staan garant dat de makelaar de uitspraak van de commissie nakomt.

