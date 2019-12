Gedupeerde luchtvaartpassagier krijgt geen geld terug

Consumentenbond pleit voor één informatieloket op Schiphol

Luchtreizigers weten niet wat hun rechten zijn bij geannuleerde vluchten, langdurige vertragingen en overboekingen. En worden daar door de luchtvaartmaatschappijen ook niet op gewezen. Met als gevolg dat zij niet de financiële compensatie krijgen waar zij recht op hebben. Dat beeld komt naar voren uit de meer dan 1000 klachten die binnen zijn gekomen bij het meldpunt ‘Vervlogen Vakantievreugde?’ van de Consumentenbond. De bond pleit daarom voor een centraal informatieloket op luchthaven Schiphol.

Van de luchtvaartpassagiers die zich na een oproep hebben gemeld bij de Consumentenbond was slechts 4% op de hoogte van de nieuwe regels die sinds februari van kracht zijn. Luchtvaartmaatschappijen zijn tegenwoordig verplicht om passagiers die te maken krijgen met geannuleerde vluchten, langdurige vertragingen en overboekingen te informeren dat zij in bepaalde gevallen een financiële compensatie kunnen krijgen. Maar 90% was daarvan niet op de hoogte. En als mensen wél op de hoogte waren en aanspraak maakten op de regeling, deden de luchtvaart­maatschappijen vaak een beroep op bijzondere omstandigheden, zoals een technisch mankement of het weer.

Dit alles heeft als gevolg dat de gedupeerden in de praktijk geen geld terugkregen. In veel gevallen werden ze afgescheept met een tegoedbon, excuusbrief of bosje bloemen.

De Consumentenbond pleit daarom voor één loket op Schiphol waar passagiers informatie kunnen krijgen over hun rechten. Ook wijst de bond de luchtvaartmaatschappijen op hun verantwoordelijkheid om hun klanten beter te informeren. Daarnaast moet er een onafhankelijke geschillencommissie komen zodat mensen gemakkelijk en goedkoop hun gelijk kunnen halen.

Sinds februari zijn er scherpere Europese regels. Luchtvaartmaatschappijen moeten bij langdurige vertraging, overboeking en geannuleerde vluchten opvang bieden en in sommige gevallen een compensatie in geld. De Consumentenbond stelde van half juli tot half september een meldpunt open waar mensen hun ervaringen kwijt konden met de nieuwe regelgeving, omdat de bond – naar achteraf blijkt terecht – vreesde dat deze regelgeving in de praktijk niet goed functioneert.

