Bedrijven schrijven zonder toestemming geld af van rekening

Consumentenbond constateert geregeld fouten bij automatische incasso

Zonder toestemming een bedrag incasseren van een bankrekening, een stopgezette automatische machtiging die toch doorloopt en bedragen die bedrijven verkeerd afschrijven. Deze problemen doen zich voor bij automatische incasso’s, zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. De resultaten staan in de Consumentengids van januari. De bond vindt dat bedrijven zorgvuldiger om moeten gaan met opdrachten om bedragen van een rekening af te schrijven.

Bijna iedereen heeft zijn telefoonbedrijf of energieleverancier toestemming gegeven om het bedrag van de nota van zijn bankrekening te halen. Een kwart van de bijna twaalfhonderd consumenten die meededen aan het onderzoek van de Consumentenbond naar automatische incasso’s, laat weten dat zo’n incasso niet altijd vlekkeloos verloopt. 25% van de problemen gaat over het incasseren van een bedrag zonder toestemming. Andere klachten gaan over het doorgaan van afschrijvingen nadat de klant zijn toestemming oftewel ‘machtiging’ heeft ingetrokken (14%) en bij ruim 13% gaat het over het afschrijven van een onjuist bedrag.

Voor een automatische incasso kan een consument schriftelijk of telefonisch toestemming geven. Bij een schriftelijke machtiging onderteken je een kaart of eigen ontworpen machtiging en die stuur je op naar het bedrijf dat vervolgens geld mag afschrijven. De machtiging moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet er ondermeer opstaan welk bedrag het bedrijf van je rekening mag afschrijven en hoe vaak en wanneer het geld wordt afgeschreven. Bedrijven gebruiken machtigingen waarop deze verplichte mededelingen ontbreken. Voor een telefonische machtiging moet een bedrijf een bevestigingsbrief sturen. Dit wordt in bijna de helft van de gevallen niet gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat voornamelijk energiebedrijven, internetproviders en kabelmaatschappijen de mist in gaan. De Consumentenbond vindt dat bedrijven zorgvuldiger met machtigingen om moeten gaan en zich aan de voorwaarden moeten houden. Verder vindt de bond dat consumenten ook op een andere manier moeten kunnen betalen. Zeker als er fouten worden gemaakt met automatische incasso’s moeten mensen ook voor bijvoorbeeld een acceptgiro kunnen kiezen.

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl