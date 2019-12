Aanraders doorlopend krediet

De Consumentenbond test regelmatig aanbieders van kredieten. In de Geldgids staat tweemaal per jaar de Leenwijzer, met een overzicht van actuele rentepercentages. Wij noemen de beste aanbieders ‘aanraders’.



In de Geldgids van december 2004 schreven wij naar aanleiding van een advertentie van Crediam dat deze maatschappij geen aanrader was voor doorlopende kredieten in 2002 en 2003. Die vermelding was onvolledig. Uit de betreffende onderzoeken kwam naar voren dat Crediam wel het predikaat “aanrader” verdiende, maar alleen voor ambtenaren (datzelfde gold trouwens voor 2004).