Nieuwe Belastinggids 2005 nu verkrijgbaar

In de eerste drie maanden van 2005 is het weer tijd om belastingaangifte te doen. De Belastinggids 2005 van de Consumentenbond helpt u daarbij.

Behalve tips om uw aangifte 2004 zo voordelig mogelijk in te vullen, vindt u dit jaar in de Belastinggids ook veel achtergrondinformatie over uiteenlopende fiscale kwesties.

Zo zijn er hoofdstukken gewijd aan huwelijk en samenwoning, eigen woning en financiële planning. Dit laatste hoofdstuk is voor abonnees van Bond Online als voorpublicatie te downloaden.

Geldgids-abonnees krijgen de Belastinggids 2005 met Windows-cd-rom vanzelf in de brievenbus. U kunt een abonnement nemen op de Geldgids, maar u kunt de Belastinggids 2005 ook bestellen in onze webwinkel. Leden betalen tot 26 februari de actieprijs van €13,25; niet-leden betalen €19.

De inhoudsopgave: Introductie (met o.a. tips om aangifte te doen, het boxenstelsel en belastingtips) De thema's 1. Uw financiën op een rij (abonnees van Bond Online kunnen dit hoofdstuk als voorpublicatie (142 kB) van de Belastinggids 2005 downloaden) 2. Huwelijk, samenwoning en gezin 3. Inkomsten uit arbeid 4. De eigen woning 5. Sparen, beleggen en verzekeren 6. Ziekte, bevalling, invaliditeit en overlijden 7. Studie 8. Schenkingen Uw aangifte 2005 9. Aangifte, bezwaar en beroep, tarieven 2004, heffingskortingen 10. Langs de vragen van het aangiftebiljet 11. Uw elektronische aangifte Tenslotte 12. De cijfers voor het jaar 2005 Register



