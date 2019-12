Spoedcursus beter dan losse lessen?

Gemiddeld doen in Nederland per jaar zo’n 200.000 mensen voor het eerst rijexamen. De meeste mensen doen dat via de vertrouwde manier, na een serie "losse lessen". Alhoewel lespakketten en spoedcursussen inmiddels ingeburgerd zijn, blijken ze alleen weggelegd voor goede en snelle leerlingen.

De meeste mensen in Nederland hebben hun rijbewijs gehaald na een serie "losse lessen". Elke week een uurtje lessen, na 15 lessen het examen aanvragen en na zo’n 30 tot 40 lessen afrijden. Het gevoel dat de rijopleiding eindeloos duurt, is echter sterk aanwezig. Ook is niet duidelijk hoeveel het rijbewijs uiteindelijk gaat kosten.

Rijscholen spelen in op de vraag naar andere lesmethoden, door een compleet lespakket aan te bieden, de zogenaamde spoedcursus: een lespakket met een zeer hoge frequentie, waarin u binnen een paar weken of maanden uw rijbewijs binnen heeft.

Meer informatie?

Lees meer over het artikel over Autorijscholen in de Consumentengids van februari.