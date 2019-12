Kssst, weg poes

Andermans katten in uw tuin. De een raakt vertederd, de ander vreest voor zijn jonge aanplant: omgeploegd en verkeerd bemest. Geurvlaggen van een kater zijn ook geen pretje. Hoe houdt u uw eigen kat in en die van anderen buiten uw tuin? Als andermans kat u overlast bezorgt, kunt u de eigenaar juridisch aanspreken wegens een ‘onrechtmatige daad’.

Eigenlijk zou elke eigenaar ervoor moeten zorgen dat zijn kat niet buiten de eigen tuin komt. Dat kan alleen als u de kat jong genoeg leert dat dit niet mag. Een oudere kat kunt u dat moeilijk meer (af)leren. Binnenhouden is vaak geen alternatief voor een kat die gewend is naar buiten te mogen. Er zijn een paar manieren om te voorkomen dat een kat de eigen tuin verlaat. Sommige van die oplossingen kunnen ook voorkomen dat een kat uw tuin binnenkomt.

Vieze geuren

U kunt de kat aan een riempje of touw houden, om zijn actieradius te beperken. Als u de riem met een metalen oogje vastmaakt aan een draad die tussen twee punten is gespannen, vergroot dat de bewegingsvrijheid van de kat. Of u kunt een gazen kooi maken, geheel of deels uit het zicht achter planten.

Er zijn wat planten(geuren) waarvan sommige katten niet houden (bijvoorbeeld wijnruit), maar waarvan andere zich niets aantrekken. Dat geeft dus weinig zekerheid. Dat geldt ook voor peper, speciale korrels die worden verkocht, spuitbussen en dergelijke. Die geurstoffen moet u geregeld opnieuw aanbrengen omdat de werkzaamheid terugloopt, onder meer door regen. Apparaatjes die voor de mens onhoorbaar hoge tonen (ultrageluid) produceren, blijken geen afdoende oplossing. Doornige struiken helpen wel, mits ze tot de bodem doorlopen.

Katten kunnen over een houten hek en gaas klimmen. Behalve als er aan de bovenkant een flinke oversteek is naar de kant waarvandaan de kat komt (zo dus: /). Een net of wankelende constructie aan de bovenzijde van een hek zou een kat onzeker maken, maar ware evenwichtskunstenaars zijn daarmee niet tegen te houden. Een stenen of betonnen muur geeft een kat geen houvast. Hij moet minimaal 2 m hoog zijn en er mag geen omweg zijn om op de muur te komen.

Schrikdraad

Een andere oplossing is een schrikdraadinstallatie (speciaal te koop voor kleine dieren) aan de bovenzijde van een houten of gazen hek. Als het hek als isolator werkt, is het aan te raden een geaarde draad parallel aan en vlak langs de schrikdraad te laten lopen, op zo’n manier dat de kat beide draden zal aanraken. Schrikdraad is ongevaarlijk. Een of twee keer aanraken zorgt ervoor dat het dier er niet meer over zal peinzen het hek over te klauteren. Brengt u schrikdraad aan op de erfgrens, dan moet de eigenaar van de aangrenzende tuin het ermee eens zijn.

Hoe hoger het hek waarop de schrikdraad wordt aangebracht – op een hek van bijvoorbeeld 180 cm hoog, met de aardedraad aan de kant van de buren – des te kleiner de kans dat iemand vanuit de tuin van de buren de spanningvoerende draad per ongeluk aanraakt.

Een andere mogelijkheid is een automatische watersproeier die in werking treedt via een bewegingsdetector. Nadelen zijn het soms te beperkte bereik, het feit dat hij ook op vogels reageert en dat de waterstraal bloemen kan beschadigen.

Eigen kat

Zelf een kat nemen kan maken dat andere katten uw tuin mijden. Maar dan moet de eigen kat wel de baas zijn in uw tuin. In zijn eigen territorium is een kat feller dan elders, waardoor hij ook iets sterkere katten zal afschrikken. Andere katten zullen dan doorgaans ook uw tuin mijden als uw kat binnen zit. Maar een veel sterkere kat trekt zich van die van u niets aan, zodat de overlast kan voortduren.