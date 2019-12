De beste websites voor een goedkoop vliegticket

Aangezien de markt voor vliegtickets op internet sterk in beweging is, onderzoekt de Reisgids het hele jaar 2005 op welke website u de grootste kans heeft de goedkoopste vlucht naar een bepaalde bestemming te boeken.

We kennen deze keer ook punten toe voor het onderdeel transparantie van kosten en onderzochten de luchthaven van vertrek als kostenfactor. Dit omdat de site soms een oerwoud aan gegevens bevat, waardoor de eindprijs nauwelijks te berekenen valt. De Consumentenbond pleit voor totaalprijzen zodat reizigers op het moment van boeking niet met allerlei extra kosten worden geconfronteerd.

Tijdens het onderzoek viel op dat het voor een aantal bestemmingen uitmaakt of u vanuit Nederland vertrekt of vanuit het buitenland (Brussel of Düsseldorf). Als u niet vastzit aan Amsterdam als vertrekpunt, loont het om buitenlandse vluchthavens mee te nemen bij uw zoektocht naar een goedkoop ticket.



We vergeleken de prijzen van vliegtickets bij 12 boekingswebsites: zes Nederlandse, drie Belgische en drie Duitse. Op vier verschillende momenten boekten we 36 vluchten: 17 met vertrek vanuit Amsterdam, 10 vanuit Brussel en 9 vanuit Düsseldorf. Als bestemmingen kozen we populaire steden binnen en buiten Europa zoals Londen, Rome, Barcelona, New York en Sydney.

