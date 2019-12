Actieweek Vet gezond! van dag tot dag

Met de actieweek Vet Gezond! wil de Consumentenbond op een ludieke manier kenbaar maken dat speeltjes niet in chips en in andere ongezonde levensmiddelen moeten zitten. De bond is er niet op uit om kinderen hun hebbedingetjes te onthouden, maar is er wel op tegen dat kinderen op deze manier verleid worden tot het eten van ongezonde producten. Speeltjes kunnen ook in gezonde producten en horen daar ook thuis, gezien het overgewicht probleem onder kinderen. Daarom heeft de bond zelf bij wijze van “goed voorbeeld doet goed volgen” strippo’s laten maken met de kinderidolen Ernst en Bobbie erop die op een grappige manier een gezonde boodschap overbrengen aan de kids.

Vanaf dinsdag 15 maart zullen wij elke dag een overzicht van onze activiteiten op de website plaatsen, met foto’s van de acties en uitspraken/ reacties van bekende Nederlanders.

Overzicht per dag

Dinsdag 15 maart

Dinsdag 15 maart opening door Minister Hoogervorst. Twaalf kinderen zongen samen met Ernst & Bobbie het Vetgezond-lied (gratis te downloaden via onze website). En de minister stopte een enorme strippo in een winkelwagentje met gezonde etenswaren. Op die manier lieten we symbolisch zien dat hij onze wens ondersteunt om speeltjes voor kinderen niet in ongezonde, maar juist in gezonde producten te stoppen. Na de openingshandeling werd een paneldiscussie gehouden. In het panel zaten Ebba Hoogenraad (advocate, gespecialiseerd in reclame), Philip den Ouden (levensmiddelenindustrie) en (natuurlijk) een kind.

Woensdag 16 maart

Woensdagochtend gaat het actieteam met de bus op pad. Eerst naar Amsterdam. Radio Noord-Holland roept luisteraars op om mee te doen aan het boodschappenmandenspel en een quiz. Het spel hebben we al eens eerder gespeeld. We vragen het publiek dan om een stapel levensmiddelen te sorteren in een mandje met gezonde en een mandje met ongezonde producten.

’s Middag staat de bus in Arnhem waar we met winkelend publiek opnieuw het spel spelen. TV-Gelderland maakt er een reportage van.

Donderdag 17 maart

Donderdagochtend gaan we met de bus naar een school in Voorburg en ’s middags naar een school in Utrecht. Samen met Ernst & Bobbie spelen we met de kinderen van de scholen ook het boodschappenmandjesspel. Alleen maken we er hier een soort ‘ren-je-rot’ van. Nu gaat het er namelijk om welke groep het snelst de mandjes op de goede manier gevuld heeft. Kinderen kunnen een T-shirt winnen met een strippo erop.

Vrijdag 18 maart

Vrijdagochtend staat de bus in winkelcentrum Leidschenhage. Radio West roept zijn luisteraars op om mee te doen aan het spel en interviewt de bond over de actie.

Zaterdag 19 maart

En tenslotte zaterdag: ruim 25 deelnemers (collega’s en Kamerleden) lopen in Vet-Gezond t-shirt mee in de City-Pier-Cityloop in Den Haag. Ze starten rond het middaguur.