Help! Het huis is te klein

U kijkt om u heen en ziet dat het niet goed is. Er lijkt te veel in uw woonkamer te staan. We geven u graag enkele tips hoe u een ruimte groter kunt laten lijken dan hij is.

Hoe we een kamer ervaren, hangt sterk af van zijn hoeklijnen; de lijnen van plafond tot vloer en van kamerhoek tot kamerhoek. Als u de hoeklijnen zichtbaar laat (door in een hoek bijvoorbeeld een open bergmeubel te plaatsen), zult u de bestaande ruimte optimaal blijven beleven. Horizontale lijnen kunnen een ruimte groter doen lijken, verticale maken dat hij kleiner, maar hoger lijkt. Probeer horizontale lijnen door te laten lopen, voor een ‘rustig effect’.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat de bovenkant van een kast op gelijke hoogte zit met de bovenkant van het raamkozijn. Een smalle, lange ruimte kunt u korter laten lijken door het patroon van gestreepte vloerbedekking dwars op de lengte-as van de ruimte te zetten, zodat de lijnen visueel in de breedte lopen.

<img height="240" alt="" src="/images/boek_ruimtewinneninhuis.jpg" width="160" style="float: right; border-width: 0; border-style: solid; margin-top: 10; margin-bottom: 10; margin-right: 10; margin-left: 10">Vormen

Grote vormen lijken op ons toe te komen en verkleinen als het ware een ruimte. Zet dus liever een groter aantal kleine voorwerpen neer dan een kleiner aantal grote. Hoe meer volume voorwerpen hebben, des te meer ze een ruimte feitelijk, en ook visueel verkleinen. Zo ziet een zitbank waarvan de bekleding met een voile tot de vloer hangt, er massiever uit dan één waar u onderdoor kunt kijken. Maar hoe meer kasten met open planken of doorzichtige deuren, hoe meer losse versieringen en leuke ‘dingetjes’, des te drukker en rommeliger de kamer wordt en des te kleiner hij eruitziet.

Het in de ruimte zetten van voorwerpen met een identieke vormgeving zorgt voor meer eenheid en vermindert de indruk van rommeligheid. En vormen met rechte lijnen vragen minder aandacht dan vormen met gebogen lijnen. Als u bij een kleine, rechthoekige kamer een zitbank tegen een smalle wand plaatst, lijkt hij groter dan wanneer hij tegen een lange muur wordt geplaatst.

Schuine plaatsing kan een ruimte groter doen lijken. Denk aan schuin ten opzichte van de muren verlopende patronen van de vloerbedekking.

Spiegels

Vooral spiegels die een heel vlak beslaan, vergroten de indruk van de ruimte, zeker als de randen van de spiegels niet zichtbaar zijn. Het geeft zelfs een ruimtevergrotend effect als u bij een open kast de achterwand van spiegelglas voorziet (mits u hem natuurlijk niet volstouwt met boeken).

Kleuren

Lichte kleuren – en koele kleuren ook enigszins – werken ruimtevergrotend. Dit effect wordt versterkt door hetzelfde type kleur voor de wanden en vloer te gebruiken. Lichte kleuren reflecteren ook meer licht, zodat de ruimte lichter wordt. Als u een kast in de kleur van de achterwand schildert, lijkt hij kleiner. Het moet dan wel een lichte kleur zijn.