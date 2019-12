Gezocht: voorzitter (m-v) Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Consumentenbond is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Walter Etty, treedt begin oktober af en is niet herkiesbaar. Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u zich daarvoor (tot uiterlijk 1 juli) aanmelden.

We zoeken kandidaten die zich nauw verwant voelen met de doelstellingen en activiteiten van de Consumentenbond en tevens beschikken over een ruime bestuurlijke ervaring, met een achtergrond in het openbaar bestuur en/of de politiek.

De Bondsraad

De Raad van Toezicht telt zeven leden en houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken bij de bond.

De Bondsraad, het ledenparlement van de bond houdt op 8 oktober verkiezingen voor 2 vacatures in de Raad van Toezicht, waaronder het voorzitterschap.

Meld u aan

Wilt u meer weten danwel uzelf (of iemand anders) aanmelden, dan kunt u dat doorgeven via het e-mail-adres vereniging@consumentenbond.nl of via een brief aan de Raad van Toezicht p/a postbus 1000, 2500 BA Den Haag.