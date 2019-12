2500 voedingsmiddelen in cijfers

Wie wil nagaan of hij zich goed voedt, kan te rade gaan bij het Calorieën Alfabet.



Dit boekje, tot stand gekomen in samenwerking met de Consumentenbond, geeft van 2500 voedingsmiddelen de:

samenstelling;

energiebijdrage in calorieën, Joules en BFE’s (‘body fat equivalent’: de theoretische bijdrage aan het lichaamsvet als je de energie niet zou gebruiken voor lichameljke activiteit);

invloed op de bloedsuikerspiegel;

bijdrage aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van de ingrediënten;

plaats in de Schijf van Vijf.

Van bijna alle voedingsmiddelen is aangegeven of ze in hun groep de voorkeur verdienen of beter met mate genoten kunnen worden, dan wel er tussenin zitten. Daarvoor is de door de bond ontwikkelde kleurenpiramide gebruikt (zie onder meer www.bondkiestgezond.nl).

Het Calorieën Alfabet kost €5. U kunt het bestellen bij uitgeverij De Toorts in Haarlem, (023) 553 29 20.