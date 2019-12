Verspilde energie...

Door de liberalisering van de energiemarkt in 2004 zouden consumenten er vooral op vooruitgaan. Volgens de verantwoordelijk minister zou concurrentie voor lagere prijzen en betere service zorgen. Wie bij een beroerde leverancier zat, kon zo overstappen naar een andere.

Wat is het resultaat tot nu toe? De prijsverschillen tussen de aanbieders zijn minimaal. Daarbij nodigen de administratieve problemen bij een aantal energiebedrijven ook niet bepaald uit tot overstappen.

Valkuil 1: overrompeld worden

Wie tijdens het afgieten van de aardappelen een aardige telefonische verkoper aan de lijn krijgt, die ‘gegarandeerd een 20% lagere energierekening’ belooft, is niet in de gelegenheid rustig te controleren of dat echt waargemaakt kan worden. Check dit goed in uw administratie voordat u een nieuw contract afsluit. Dat is beter dan later alles terug te moeten draaien. Toch op een telefonische aanbieding ingegaan en vervolgens spijt? Per aangetekende brief kunt u binnen zeven werkdagen nadat u ‘ja’ heeft gezegd, de overeenkomst opzeggen. Valkuil 2: blindstaren op kosten

Al valt er op dit moment voor veel mensen weinig te besparen met een overstap, wellicht kunt u in uw specifieke situatie een gunstige aanbieding vinden. In zo’n geval is het verstandig ook de reputatie van het bedrijf in acht te nemen wat de dienstverlening betreft. Het is het meestal niet waard om voor een kleine besparing in een administratieve poel van ellende terecht te komen. Valkuil 3: opzegtermijn vergeten

Aan voortijdig opzeggen van een contract dat een afgesproken einddatum heeft, kan een boete vastzitten (€50 komt veel voor). Zie hiervoor de voorwaarden. Hierdoor wordt een overstaptip voordeel direct tenietgedaan. Ga er niet zomaar vanuit dat bij een overstap de nieuwe leverancier de afgesproken einddatum met uw huidige leverancier respecteert. Dit gebeurt namelijk niet altijd, en dan kunt u de portemonnee trekken. Valkuil 4: vastzetten tarief

Bestaande (en ook nieuwe) klanten kunnen van hun energieleverancier een aanbod krijgen om voor de komende tijd hun tarieven vast te zetten. Dit betekent zeker niet dat u precies weet waar u aan toe bent. Naast de energiekosten bevat de rekening namelijk transportkosten (die u betaalt om de energie bij u thuis te krijgen) en energiebelasting. En veranderingen in de tarieven van de laatste twee worden gewoon doorberekend. Valkuil 5: dure diensten

Lage tarieven kunnen een overstap waard zijn. Maar wie vervolgens onduidelijke rekeningen krijgt en dan alleen voor 70 cent per minuut de klantenservice kan bellen, levert zijn besparing algauw in. Ook hoge kosten bij verhuizen kunnen een bedrijf onaantrekkelijk maken.

Paar tientjes

In maart 2005 hebben we de prijzen van de elektriciteits- en gasleveranciers met elkaar vergeleken in de Consumentengids, en toen bleek dat overstappen weinig voordeel oplevert. Inmiddels is er weer een aantal nieuwe namen op de markt (zoals de Hema), maar ook die hebben niet voor noemenswaardige concurrentie gezorgd. Ook nu levert overstappen u in het gunstigste geval hooguit enkele tientjes voordeel per jaar op.

Daarnaast zijn de energieprijzen sinds 2004 met bijna 15% gestegen, wat gemiddeld neerkomt op een €200 hogere jaarrekening. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de gestegen wereldprijzen voor gas en hogere energiebelastingen. Ook de service van veel energiebedrijven is nog steeds zwaar onder de maat.

In de eerste helft van 2005 kwamen er bij de Consumentenbond ruim 2100 klachten binnen over de grootste drie (Nuon, Essent en Eneco). De brancheorganisatie heeft een enquête over de tevredenheid gehouden: consumenten gaven een magere 4,5 als rapportcijfer voor de klachtenafhandeling van energiebedrijven.

Twee maanden wachten

In maart 2005 bleek uit een onderzoek van de DTe – de toezichthouder op de energiemarkt – dat bijna 30% van de klanten langer dan twee maanden moest wachten op een eindafrekening of voorschotnota. Een maand later waren deze problemen voor de helft weggewerkt. Maar een tegemoetkoming voor gedupeerde consumenten zit er niet in. De Consumentenbond heeft gepleit voor genoegdoening die verdergaat dan een bloemenbon, maar de bedrijven komen hiermee tot nu toe niet over de brug.

De verwachting was dat de leveranciers in een geliberaliseerde markt juist hun best zouden doen voor een goede administratieve afhandeling. Goede service bij een concurrerend bedrijf zou ook een reden tot overstappen kunnen zijn. Maar juist de administratieve ellende schrikt veel mensen af om voor een ander te kiezen. Hierdoor worden bedrijven ook niet gestimuleerd het nou eens goed aan te pakken.

Dit in tegenstelling tot de inzet waarmee nieuwe klanten worden geworven. Nu de markt vrij is, kunnen bedrijven iedereen benaderen met een aanbod. En ook de eigen klanten, met bijvoorbeeld de vraag of zij hun tarieven willen vastzetten, met de belofte dat zij dan ‘gegarandeerd niet met prijsstijgingen geconfronteerd worden’. Bij sommige aanbiedingen past argwaan. Bijgaand hebben wij vijf veelvoor komende valkuilen op een rij gezet, zowel voor ‘zittenblijvers’ als voor wie toch een overstap overweegt.

Lees ook

Dossier Energie Thuis