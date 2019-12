Popcornmakers: knallend snoepen

Pan of magnetron

Popcorn maken in de geteste apparaten (formaat koffiezetter) duurt gemiddeld tussen de 1 en 1,5 minuut, afhankelijk van de hoeveelheid mais. De pofmais wordt zonder olie of vet in een mum van tijd verhit, door een ventilator rondgeblazen in de machine en vervolgens uitgeworpen. De popcorn is droger en taaier dan popcorn uit de koekenpan, en zout of suiker – toch dé smaakmakers – blijven slecht kleven. Dat laatste is ook zo bij popcorn uit de magnetron, alleen is die vanwege het poffen in een gesloten zakje minder droog.

Lees de testresultaten van vijf popcornmakers die wij voor u hebben getest. (exclusief voor Bond Online-abonnees)

Lees ook

Maak voordelig kennis met de <em>Consumentengids</em>