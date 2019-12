Klustip: Wand met gebarsten tegel herstellen

Het zal maar gebeuren. U heeft een piekfijne keuken of badkamer met leuke tegels. Op een zeker moment stoot u een barst in een tegel. Geen nood, want de barst is eenvoudig te herstellen. Een tip uit het boek 1001 reparaties in huis.

Wat heeft u nodig?

Gereedschap: hamer, scherp gepunt koubeiteltje, verfkrabber, steenboor.

Materiaal: voegspecie.

Hoe doe u dat?

Als er een tegel van dezelfde soort voorhanden is, kan het euvel snel worden verholpen. Een manier om de gebarsten tegel vooraf te ‘isoleren’ van de omringende exemplaren, is de voegen rondom voorzichtig uithakken na er met een dunne steenboor een reeks gaatjes in te hebben geboord. De spanningen die bij het weghakken van de tegel optreden, zullen zich dan niet verplaatsen naar de overige. Met een scherp gepunt koubeiteltje en hamer kunt u de voegspecie stukje voor stukje voorzichtig wegtikken.

Als u met erg harde voegspecie heeft te maken en de hamertikken op het beiteltje dus fors moeten zijn, kunnen omringende tegels eveneens schade oplopen. Boor in dit geval in het middelpunt van de tegel met een steenboor een gaatje, niet dieper dan de tegeldikte en vervolgens in cirkels nog een aantal gaten, tot op circa 2 cm afstand van de kanten. Zet de boormachine beslist niet in de klopstand!

Sla dan met de puntvormige koubeitel en de hamer vanuit het midden de tegel in brokjes weg. Hak hierbij steeds naar het midden van de tegel toe. Een deel van de harde voegspecie zal daarbij al met de brokjes verdwijnen. Het nog resterende deel hakt u dan met veel minder kans op beschadiging van de overige tegels weg.

