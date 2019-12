Ontwerp de tuin winterklaar

Bij het winterklaar maken van de tuin is het belangrijk alvast na te denken over hoe de tuin in de lente moet groeien en bloeien. Een hulpmiddel daarbij is een tuinontwerp. Bij het ontwerp kunt u de fantasie de vrije loop laten. Steen, hout, grind en zand zijn belangrijke elementen in een moderne tuin, maar een tuin is pas af als er planten in staan.

Beplanting heeft ook een ecologische functie. Vogels nestelen in de struiken, egels vinden er een schuilplaats onder, en talrijke insecten kunnen zich er ontwikkelen.



Planten zijn levend materiaal en zullen niet gedijen als ze op de verkeerde plek worden gezet. Bij het kiezen van planten moet u rekening houden met:

de ligging van de tuin (zon/schaduw/wind) de grondsoort (klei/zand, vochtig/droog) de maten van de tuin (omvang en de vorm)

Tuinplanten en het milieu

In een schaduwrijke tuin zullen zonminnende planten niet gedijen. En op kleigrond zullen planten die van een lichte, goed doorlatende bodem houden, geen goed wortelstelsel kunnen ontwikkelen.

Natuurlijk kunt u een groot aantal zaken naar eigen hand zetten. Met zwarte grond, bodemverbeteraars en meststoffen kan de grond aangepast worden en met een bewateringssysteem kunt u droge delen van de tuin irrigeren. Maar zo'n tuin kost een hoop extra tijd en geld en de aanpassingen vergen wel kennis van zaken. De kans op een gezonde tuin is veel groter als u zoveel mogelijk uitgaat van de natuurlijke omstandigheden.

Tips

Kies planten die bij de ligging van uw tuin en de grondsoort passen. Dit voorkomt teleurstellingen en levert mooie, sterke planten op die weinig gevoelig zijn voor ziekten en plagen.

Kijk in de buurt rond welke planten, struiken en bomen het goed doen. Informeer bij doorgewinterde tuinierende buren naar hun ervaringen. Misschien levert dit ook nog plantjes op die over zijn. Zo krijgt u planten die zich blijkbaar thuis voelen bij u in de buurt. Dat maakt de kans op succes groter.

Zorg voor een gezonde bodem. Alleen zo krijgt u vitale planten. Wees verstandig met het geven van water en mest. Teveel van het goede gaat ten koste van de levenskracht van de planten!

Krijgen tuinplanten last van ziekten plagen, kijk dan eerst of deze vanzelf over gaan. Een luizenplaag in het voorjaar verdwijnt vaak vanzelf weer. Blijft de plant gevoelig, vervang hem dan door een sterkere soort.

De teelt van planten, struiken en bomen kost energie, bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Een goede reden om ze een lang leven te gunnen. Minder belastend voor het milieu is de teelt van planten met het Milieukeur. Verkoopadressen vindt u op www.milieukeur.nl. En bij de teelt van planten met het EKO-keurmerk worden geen bestrijdingsmiddelen en alleen meststoffen van natuurlijke oorsprong gebruikt. Er is ook zaaigoed met het EKO-keurmerk.

Gaat u een tuin aanleggen, dan lijkt het aantrekkelijk om de open ruimtes op te vullen met planten. Houd rekening met de groeikracht van planten, en vooral van struiken en bomen, en plant ze niet te dicht op elkaar. Koop dus kritisch en niet te ruim in. Eventueel kunt u de eerste jaren lege ruimtes opvullen met één- of tweejarige planten, eventueel zelf gezaaid. Als u er later toch planten tussenuit moet halen en het is een gezond exemplaar, zoek dan een andere plek in de tuin of geef hem aan iemand cadeau.

Als een plant het op een bepaalde plek in de tuin niet goed doet, kunt u het op een andere plek in de tuin proberen. U weet maar nooit.

Planten die zichzelf uitzaaien, verschijnen soms op plekken die u misschien zelf niet in gedachten had. Geef ze daar toch een kans: vaak blijkt dat de plant het op die zelfgekozen plek veel beter doet dan op de locatie die u had uitgezocht.

Bron: Milieucentraal.nl