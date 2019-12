Houd uw toilet en bad schoon

Het toilet moet worden schoongehouden, maar het toilet bacterievrij proberen te houden is onzinnig – tenzij er een besmettelijke ziekte heerst. Het is echter nauwelijks mogelijk het toilet kiemvrij te houden. In de strijd tegen micro-organismen worden nogal wat milieubelastende stoffen gebruikt: wc-blokjes, chloor en dergelijke. Het is nog niet bewezen dat ze nodig zijn.

In de praktijk schuilen de potentiële problemen overigens niet in de toiletpot, maar op de toiletbril, doortrekknop, deurgreep en kraanknop. Ook slecht handenwassen (zonder zeep) en toch gebruiken van een handdoek is onhygiënisch.

Schoonmaken toilet

Sop van een allesreiniger, een borstel en zo nodig af en toe azijn voor het ontkalken zijn bijna altijd afdoende voor het schoonhouden, en bovendien veel minder milieubelastend dan het gebruik van een batterij speciale toiletproducten. Als de azijn wat langer moet inwerken, doordrenkt u wat toiletpapier daarmee en legt het op het betrokken oppervlak. Giet daar zo nodig nog een beetje azijn op.

Eventueel kunt u nog even poetsen met een niet te harde schuurspons, die het glazuur niet beschadigt. In de closetpot kan kalk uit het water samen met zouten uit urine urinesteen vormen. Dit is harder is dan ketelsteen. Ook urinesteen kunt u met de gebruikelijke kalkoplossers verwijderen. Gebruik nooit zoutzuur, want dit tast glazuur aan.

Badkamer

Vuil in de badkamer bestaat vooral uit zeepresten, kalkzepen en kalk, plus stof en resten van cosmetica. Als u regelmatig schoonmaakt zal zich niet snel een dikkere kalkafzetting kunnen opbouwen. Een vrij mild schoonmaakmiddelen als een allesreiniger volstaat dan.

Een vettige rand in een bad kan bestaan uit kalkzeep: een stof die zich vormt uit zeep en kalk afkomstig van het kraanwater. Als u het bad zelfs met onverdunde allesreiniger niet meer schoon krijgt, kunt u het proberen met een oplossing van schoonmaakazijn (drie delen op een deel water); laat de kalkzeep daarin een tijdje weken. U kunt bijvoorbeeld een paar laagjes wc-papier hiermee bevochtigen en op de bewuste plekken aanbrengen.

Kalk

Kraanwater bevat kalk. Bij het verdampen van het water blijft die kalk – en soms de gevormde kalkzeep – op het oppervlak achter. Mettertijd wordt een dikkere laag opgebouwd. U kunt dit proces tegengaan door oppervlakken na gebruik zoveel mogelijk droog te wissen of te vegen.

Kalk van een douchekop kunt u wegkrijgen door hem al of niet gedeeltelijk gedemonteerd, een tijdje in een oplossing van schoonmaakazijn (drie delen op een deel warm water) te laten weken. Borstel zo nodig na. Prik de gaatjes in een douchekop nooit door met een metalen voorwerp, aangezien ze kunnen vervormen of groter worden. Gebruik bijvoorbeeld houten prikkertjes.

Een kraanuitloop waar kalkaanslag op zit, kunt u in een azijnoplossing weken door er een bakje met azijn zó onder te zetten, dat de uitloop erin steekt. Lukt dit niet, dan kunt u bijvoorbeeld in azijn gedrenkte watten of toiletpapier aan de kraanuitloop vastmaken met een elastiekje. U kunt een schuimstraalmondstuk (‘perlator’) van de kraanuitloop losschroeven en uiteennemen. Ook deze is te ontkalken met een azijnoplossing.

