Als het buiten guur is, is de neiging groot om de verwarming aan te doen en de deuren en ramen stevig dicht te houden. De warmte zou anders naar buiten kunnen ontsnappen, en die koude, vochtige buitenlucht lijkt niet welkom in huis. Maar het valt erg mee met dat warmte- en energieverlies, en door niet te ventileren kan de hoeveelheid schadelijke stoffen in huis snel oplopen. Veel mensen onderschatten deze vervuiling en de buitenlucht is – ondanks de uitlaatgassen – doorgaans veel schoner dan de lucht in huis.

Schimmels, huisstofmijt, sigarettenrook en verbrandingsgassen van bijvoorbeeld geisers en gaskachels dragen bij aan de vervuiling van de binnenlucht. Net als het radioactieve gas radon, dat uit bouwmaterialen (zoals beton) vrijkomt, en formaldehyde uit spaanplaat en meubels.

Ventileer!

De gevaren van een ongezonde binnenlucht zijn aanzienlijk. Schimmelsporen en uitwerpselen van huisstofmijt veroorzaken of verergeren astma en allergieën. Daarnaast kunnen koolstofdioxide en stikstofoxide die vrijkomen uit open verbrandingstoestellen, zoals een geiser zonder afvoer, zorgen voor benauwdheid. In zeldzame gevallen kan hierbij (door een gebrek aan zuurstof) het reukloze koolmonoxide ontstaan, dat tot bewusteloosheid en zelfs de dood kan leiden.

Radon

Verder hoopt het radioactieve gas radon zich ook op in huis zonder goede ventilatie. Radon kan longkanker veroorzaken. De Gezondheidsraad schat zo’n 800 gevallen per jaar in Nederland. De concentratie radon in woningen is de afgelopen 30 jaar toegenomen. Dit komt voornamelijk doordat nieuwbouwhuizen beter geïsoleerd zijn, waardoor er minder natuurlijke ventilatie is. En juist ventilatie is de beste manier om radon uit de woning weg te voeren en de binnenlucht gezond te houden.

Ventilatie houdt in dat een continue zwakke stroom lucht door het huis gaat. Er moet dus voldoende toe- en afvoer zijn (open ventilatieroosters of klepraampjes), maar ook doorvoer (tussendeuren open of kieren eronder). Als u in het hele huis de ventielatieroosters openzet, zorgt u voor constante ventilatie zonder dat u er omkijken naar heeft. Ventileer vooral de vertrekken waar op dat moment mensen zijn: zet dus in de slaapkamer juist ’s nachts het ventilatierooster of een klein raam open.

Luchten is geen alternatief

Ventileren is iets anders dan luchten. Om te luchten zet u deuren en ramen een kwartier open. Daarmee ververst u alle aanwezige lucht. Een goede dagelijkse gewoonte – zeker na bijvoorbeeld bijvoorbeeld koken of douchen – maar het effect is binnen enkele uren verdwenen. Luchten is daarom geen alternatief voor continue ventilatie.

Schimmels en huisstofmijt groeien het best in een vochtige omgeving, dus u zou verwachten dat het verstandig is om de ramen goed te sluiten als het buiten nat is. Toch kan het, ook tijdens een regenbui, binnen droger worden door een raampje open te zetten. Dit komt doordat warme lucht meer vocht kan opnemen dan koude. De koude, vochtige lucht die via ventilatie in huis komt, wordt binnen opgewarmd en is daarna relatief droger dan de lucht die al in huis was. Deze verse lucht neemt dan vocht op uit de woning en verdwijnt weer door de afvoerkanalen. U hoeft daarbij niet bang te zijn dat de stookkosten de pan uitrijzen: er gaat wel wat warmte naar buiten, maar doordat de binnenlucht droger wordt, is deze gemakkelijker te verwarmen.

Wilt u meer weten over ventileren, kijk dan op de website van het Ministerie van VROM. Met de Toetslijst Ventilatie van de Woonbond kunt u nagaan of u voldoende ventilatievoorzieningen in huis heeft. Over schimmels in huis (en wat u hiertegen doet) leest u in de maart-uitgave van de Consumentengids 2005.

Lees ook

Campagne-site VROM: www.vrom.nl/ventilatie

Toetslijst ventilatie Woonbond

Test schimmelverwijderaars uit de Consumentengids van maart 2005 (pdf)

Dossier Energie thuis