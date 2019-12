Denk mee met de Consumentenbond!

De Bondsraad stelt de hoofdlijnen van het financiële en inhoudelijke beleid van de Consumentenbond vast. Ook benoemt de Bondsraad de leden van de Raad van Toezicht. Een belangrijk orgaan dus. De Bondsraad is op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse in consumentenzaken? Word dan lid!

De Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, vertegenwoordigt alle leden van de Consumentenbond en bestaat uit 100 leden die tweemaal per jaar bijeenkomen, na voorbereidende, besloten regionale vergaderingen. Daarnaast onderhouden Bondsraadsleden in kleinere groepen geregeld contact met medewerkers van de Consumentenbond over allerlei consumentenzaken en beleidsthema’s. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg of ICT.



We zijn op zoek naar nieuwe raadsleden die per 1 januari 2007 willen beginnen. Bondsraadsleden worden voor vier jaar gekozen. Zij kunnen zich daarna twee keer herkiesbaar stellen.



'Ik wil een steentje bijdragen'



'Bedrijven en overheid zien de Consumentenbond als een volwaardige gesprekspartner, terwijl je als individu niet altijd serieus genomen wordt. Ik heb veel waardering voor het feit dat de Consumentenbond volledig op contributie draait, zonder subsidie of sponsoring. Het is een vereniging waarbij leden de eigenaar zijn. Met mijn lidmaatschap en als Bondsraadlid wil ik mijn steentje bijdragen aan het werk van de Consumentenbond.'









Bondsraadlid Pallas Lam



'Meebeslissen over de bedrijfsvoering'



'In de consumptieve wereld waarin de machtverhoudingen tussen bedrijven en consument helaas nog niet altijd in evenwicht zijn, zorgt de Consumentenbond voor eerlijker balans. Ik denk dat dit in de toekomst alleen nog maar belangrijker zal worden. De bondsraad geeft je de unieke mogelijkheid om de Consumentenbond hierin actief te ondersteunen. Als Bondsraadslid beslis je mee over de bedrijfsvoering en lever je een actieve bijdrage aan de beleidsbepaling.'









Bondsraadlid Arnoud Klerkx



Wie zoeken we?We vinden het belangrijk dat in de Bondsraad verschillende bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. Van jong tot oud, man en vrouw en met verschillende culturele achtergronden. U kunt zich kandidaat stellen als u ten minste twee jaar lid bent van de Consumentenbond en minimaal 18 jaar oud. Bondsraadsleden voelen zich betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen, beschikken over goede sociale vaardigheden en eventueel over bestuurlijke ervaring. Als u alle bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt rekenen op ongeveer 1 avond per maand en 2 zaterdagen per jaar. Wilt u zich nog actiever met de Bondsraad bezighouden, dan kunt lid worden van een Bondsraadscommissie.

Aanmelden

Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar verenigingszaken@consumentenbond.nl of bel (070) 445 45 08. De aanmeldingstermijn voor de verkiezingen sluit op 31 december 2005.