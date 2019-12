Klustip: Knelkoppeling aanbrengen

Een knelfitting als verbinding tussen twee stukken koperen pijp bestaat uit vijf delen: een koppelstuk, twee knelringen (‘tonnetjes’) en twee wartelmoeren. Alle van messing en nooit van staal of kunststof. Voor zo’n knelverbinding moeten de pijpen gaaf en schoon zijn. Schuur ze echter niet schoon. Kort de pijpdelen haaks af en verwijder bramen. Zet eerst de wartelmoeren op de pijpeinden en vervolgens de knelringen.

Smeer een heel klein beetje zuurvrije vaseline of teflonvet op de schroefdraad van het koppelstuk (dat vergemakkelijkt het draaien en later loshalen) en zet dan de pijpen goed tegen de stootrand (de ‘borst’) in het koppelstuk. Draai de verbinding zover mogelijk met de hand vast.

Niet 'over de kop'

Vervolgens neemt u twee steeksleutels. Met de ene houdt u het koppelstuk goed vast en met de andere draait u om beurten de wartelmoeren goed vast aan. Pas echter op dat u de wartelmoeren niet ‘over de kop’ draait, want dan kan de verbinding gaan lekken.

Door de moeren aan te trekken, worden de knelringen vervormd en op de pijp geklemd. Een eenmaal vastgeklemde knelring krijgt u niet onbeschadigd van de pijp. Een knelverbinding kunt u niet op loden pijp toepassen, omdat deze zou worden stukgetrokken.

Lees ook

