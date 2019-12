Collectieve afwikkeling Duisenberg-Regeling: FAQ's

Vier veelgestelde vragen en antwoorden rond de collectieve afwikkeling van de Duisenberg-Regeling.

1. Waarom dienen de stichtingen, de Consumentenbond en de VEB samen met Dexia het verzoek in voor ‘verbindend verklaren’? De Duisenberg-Regeling is toch al bereikt?

Een doel van zowel Dexia als de stichtingen, de Consumentenbond en VEB tijdens de schikkingonderhandelingen was om een regeling te vinden die voor zoveel mogelijk mensen zou gelden. Dit was tevens een voorwaarde voor het bereiken van een schikking. Een wettelijke verbindend verklaring van de regeling biedt de garantie dat de regeling voor zoveel mogelijk mensen geldt. De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade stelt dat de partijen die bij de schikking zijn betrokken zo’n verzoek tot verbindend verklaren samen moeten indienen.

2. Waarom wilt u anderen ook verplichten mee te doen aan de Duisenberg-Regeling? Er wordt zelfs gezegd dat u daarmee de Duisenberg-Regeling door de strot duwt.

De stichtingen, Consumentenbond en VEB willen niemand verplichten om mee te doen aan de Duisenberg-Regeling, want zij hebben altijd aangegeven dat het in sommige gevallen zou kunnen lonen individueel (door) te procederen. Zelfs een verbindend verklaring betekent niet dat mensen tegen hun zin aan de Duisenberg-Regeling gebonden zijn. Iedereen die geen gebruik wil maken van de Duisenberg-Regeling, moet dit kenbaar maken binnen ten minste drie maanden nadat het Gerechtshof de regeling verbindend heeft verklaard.

Een dergelijke ‘opt-out’-verklaring heeft tot gevolg dat de verzender ervan niet gebonden is aan de Duisenberg Regeling, mits deze verklaring binnen de gestelde termijn is ontvangen. De keerzijde van een ‘opt-out’-verklaring is dat daarop niet kan worden teruggekomen: het is dan dus niet mogelijk later alsnog een beroep te doen op de Duisenberg-Regeling.

3. Door uw WCAM-verzoek worden rechtszaken van anderen tijdelijk gestaakt, terwijl die mensen misschien helemaal niet tevreden zijn met de Duisenberg-Regeling. Vindt u dat wel fair?

De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) bepaalt dat wanneer er een verzoek wordt ingediend bij het Gerechtshof, alle rechtszaken die op het onderwerp van het WCAM-verzoek betrekking hebben, op verzoek tijdelijk kunnen worden gestaakt. Dat is om de rechter de kans te geven om te beoordelen of de Duisenberg-Regeling wel of niet algemeen moet gaan gelden. Dexia heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Als de rechter de regeling verbindend verklaart, dan kunnen mensen die wel willen (door)procederen, dit aangeven door middel van een ‘opt-out’-verklaring. Dit kan pas nadat het Gerechtshof de regeling verbindend heeft verklaard.

4. Andere partijen zeggen dat de Duisenberg-Regeling veel te weinig oplevert; ze zeggen dat er honderden rechtszaken gewonnen worden waar cliënten van Dexia meer krijgen dan volgens de Duisenberg-Regeling?

In een aantal individuele zaken ontvingen mensen meer dan volgens de Duisenberg-Regeling. De uitspraken van rechters verschillen hierbij echter van geval tot geval. Er zijn ook uitspraken waarin Dexia in het gelijk gesteld wordt. Bovendien: in veel gevallen waarin cliënten van Dexia gelijk krijgen, wordt (veel) minder schadevergoeding toegekend dan gevraagd. In een aantal van die gevallen valt de schadevergoeding tevens lager uit dan de vergoeding die in de nu voorliggende (Duisenberg-)schikking wordt voorgesteld. In de afweging om te procederen is het verstandig om ook advocaatkosten, gerechtskosten, proceduretijd, het feit dat u persoonlijk –en niet als groep- moet procederen en dergelijke mee te wegen.

Verscheidene belangengroepen maken publiekelijk bekend tegen de Duisenberg-Regeling te zijn. De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de VEB hebben vanaf het begin aangegeven dat de Duisenberg-Regeling voor heel veel mensen een goede oplossing biedt. Zij zijn niet eerder akkoord gegaan dan nadat veel mensen (ruim 75.000; 82% van de bij de stichtingen aangeslotenen) aan hadden gegeven vrede te hebben met het schikkingsvoorstel. Verder hebben zij steeds gesteld dat het in individuele gevallen zou kunnen lonen om zelf (door) te procederen. Waar door sommige belangengroepen de suggestie gewekt wordt dat (door)procederen altijd zinvol is, is dat eenvoudigweg onjuist.

