Tip: overbruggingslijfrente en levensloopregeling

Met de introductie van de levensloopregeling verdwijnt per 1 januari 2006 het fiscale voordeel van een overbruggingslijfrente. De premie van de overbruggingslijfrente is vanaf dan niet meer aftrekbaar. Wat kunt u het beste doen?

Ons advies

Spaart u alleen voor een overbruggingslijfrente, dan raden wij u aan de premiebetaling per 1 januari 2006 stop te zetten. De verzekering loopt dan wel door, maar u betaalt geen premie meer.

Wees voorbereid op een lagere uitkering dan misschien eerder door uw tussenpersoon is voorgespiegeld. Dat komt omdat u met name in de eerste jaren de kosten (provisie) betaalt, en in latere jaren pas gaat sparen. Alleen van het kapitaal dat u tot aan het einde van dit jaar heeft opgebouwd, mag u later nog een overbruggingslijfrente kopen.

Toch doorsparen?

U kunt ook doorsparen. Vraag in dat geval de waarde van uw verzekering per 31 december 2005. Dit bedrag mag u later wel omzetten in een overbruggingslijfrente. Wat u meer spaart kunt u dan gebruiken voor een lijfrente vanaf 65-jarige leeftijd.

Let op: Afkopen is bij de meeste lijfrentecontracten niet mogelijk, of heel erg duur.

Lees ook

Dossier Levensloopregeling

Tweede Kamer stelt keuzemoment levensloop uit (18 november 2005)



Meer lezen over de levensloopregeling? Of heeft u klachten over uw tussenpersoon?

Neem een kennismakingsaanbod op de Geldgids of bestel het decembernummer in de webwinkel.