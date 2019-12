Fikse prijs- én kwaliteitsverschillen zorgverzekeraars

Als je kijkt naar de tevredenheid van klanten, zijn er fikse verschillen tussen de diverse zorgverzekeraars. En een veel duurdere verzekering hoeft helemaal niet beter te zijn. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit ons onderzoek naar ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeringen.

U wordt momenteel overladen met reclames van zorgverzekeraars en informatie over premies en pakketten. Bijna iedereen kan voor 2005 nog voor een andere verzekeraar kiezen. De Consumentenbond heeft een waarschuwing uitgestuurd: kies je ziektekostenverzekering niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit. En voor het eerst is er nu informatie over die kwaliteit beschikbaar.

Prestaties ziekenfondsen

Wij hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en in samenwerking met de Erasmus-universiteit een grootschalig onderzoek verricht naar zorgverzekeraars. Woensdag 12 januari hebben we een voorproefje gepresenteerd van de uitkomsten: alle abonnees van onze e-mailnieuwsbrieven hebben een extra editie ontvangen waarin vast de tabel is gepubliceerd met informatie over de prestaties van ziekenfondsen. Als u geen abonnement heeft op deze gratis e-mailnieuwsbrieven, klik dan hier om de informatie alsnog te ontvangen.

Als het gaat om tevredenheid van klanten, zijn er fikse verschillen tussen de verzekeraars, zowel bij de ziekenfondsen als bij de particuliere ziektekostenverzekeringen. De ene verzekeraar scoort op onderdelen goed, terwijl de ander het er juist slecht afbrengt. Ook als het gaat om de hoogte van de premies, zijn de verschillen groot. Maar over duurdere verzekeringen zijn mensen niet altijd meer tevreden. Bijvoorbeeld: bij DeltaLloyd betaal je per jaar 216 euro meer aan nominale premie dan bij Anderzorg, terwijl beide ziekenfondsen qua tevredenheid even slecht scoren.

Keuzegids Zorgverzekeringen

Woensdag 19 januari presenteren het ministerie van VWS, het RIVM en de Consumentenbond gezamenlijk de ‘Keuzegids Zorgverzekeringen’, waarin álle onderzoeksresultaten zijn verwerkt. De bond adviseert mensen om daar op te wachten. Verder vinden wij het essentieel dat de keuzegids in 2005 wordt uitgebreid met onder andere informatie over de kwaliteit van de zorg die de verzekeraars aanbieden. Zodat u een goede keuze kunt maken tussen de verzekeraars voor 2006, als het nieuwe zorgstelsel ingaat en de concurrentie op de zorgmarkt écht moet gaan losbarsten.

