Uitleg over zorgnota’s moet beter

Sinds kort ontvangen consumenten die een bezoek aan het ziekenhuis hebben gebracht nota’s waarop allerlei specialisten genoemd worden die zij niet hebben gezien, de zogenaamde ‘spooknota’s’. Het bedrag lijkt bovendien soms hoog gezien de korte tijd die een behandeling in beslag neemt.

Nieuwe manier van kostenverrekening

Deze nota’s zijn het gevolg van het invoeren van een nieuwe manier waarop ziekenhuizen de kosten moeten verrekenen in het tarief. De tarieven voor poliklinische consulten zijn daardoor hoger geworden, voor opnamedagen juist vaak lager.

De Consumentenbond staat achter dit nieuwe systeem omdat het tarieven linkt aan daadwerkelijk gemaakte kosten. Het maakt de prijs van zorg eindelijk meer inzichtelijk voor consumenten. En stimuleert ziekenhuizen alle behandelingen uit te voeren en zich niet alleen te richten op de financiële krenten uit de pap. Wij vinden echter wel dat de uitleg over de tarieven moet verbeteren. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daarvoor al een bijsluiter ontwikkeld die meegestuurd moet worden met de nota.



Krijgt u desondanks nog een onduidelijke nota, meld het ons op zorg@consumentenbond.nl. Wij bundelen de klachten en ondernemen actie hiertegen.



