Eén jaar energieliberalisering: prijs omhoog, kwaliteit omlaag

De Consumentenbond eist ingrijpen van minister Brinkhorst nu de energieliberalisering geen succes is geworden. Hij moet daadwerkelijk boetes gaan opleggen en energiebedrijven moeten geld teruggeven aan hun klanten. De bond maakt vandaag de balans op, nu de energiemarkt precies een jaar is geliberaliseerd: er is weinig beweging in de markt gekomen omdat overstappen naar een ander energiebedrijf niet veilig is en niet loont.



Concurrentie

Sinds 1 juli 2004 kunnen consumenten overstappen naar een andere energieleverancier. Het doel van de liberalisering was concurrentie op gang te brengen tussen de energiebedrijven, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening omhoog zou gaan en de prijzen omlaag, met als resultaat tevreden consumenten.



Resultaat

Het resultaat na precies een jaar is het tegenovergestelde. Consumenten zijn het vertrouwen in de energiemarkt kwijt: het regent klachten over de dienstverlening van de energiebedrijven en de prijs is voor een gemiddeld huishouden in een jaar tijd met zo’n 15% gestegen.

Gevolg

Het gevolg is dat vrijwel iedereen blijft zitten waar ‘ie zit: er is geen beweging in de markt gekomen (overstappen is immers niet veilig en niet lonend) en dat was nou net de bedoeling van het vrijgeven van de energiemarkt.



Wat vindt de Bond?

De Consumentenbond vindt dat de overheid de energieliberalisering heeft onderschat en slecht heeft geleid. De bond eist nu van minister Brinkhorst dat hij niet alleen dreigt met sancties richting de energiebedrijven, maar daadwerkelijk boetes gaat opleggen om te zorgen dat de dienstverlening snel verbetert en de concurrentie alsnog écht op gang kan komen. Consumenten moeten immers niet de dupe zijn van de liberalisering, maar juist de vruchten kunnen plukken van meer concurrentie op de energiemarkt.



Tegemoetkoming

Ook moeten klanten van hun energiebedrijf een tegemoetkoming krijgen via een geld-terug-regeling. Tot slot moet de minister op korte termijn lessen leren uit de energieliberalisering, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de liberalisering van de zorgmarkt, per 1 januari 2006.

