Consumentenbond: één tarief voor bellen binnen EU

Mobiel bellen vanuit het buitenland is duur. De tarieven die de mobiele aanbieders vragen zijn nog steeds hoog. Dit moet veranderen, vindt de Consumentenbond. De Consumentenbond ondersteunt het initiatief van PvdA kamerlid Martijn van Dam om mobiel bellen vanuit het buitenland voordeliger te maken.

Consumenten moeten onbezorgd vanuit de (Europese) vakantiebestemming kunnen bellen zonder achteraf geconfronteerd te worden met torenhoge rekeningen. Daarom moeten tarieven voor bellen vanuit het buitenland drastisch omlaag en gelijk gesteld worden met de tarieven die in Nederland gelden. Ook de Europese Commissie waarschuwt consumenten voor hoge kosten van mobiel bellen in het buitenland.

Zolang de tarieven hoog blijven geeft de Consumentenbond tips om te bellen vanuit het buitenland:

Ik ben in het buitenland en bel naar Nederland

U betaalt alle kosten. Zoek vooraf bij uw aanbieder uit met welk buitenlands netwerk u het goedkoopste belt. Op uw telefoon kunt u met de hand dat netwerk kiezen. Doet u dat niet, dan is er kans dat u op een duur netwerk terechtkomt.

Ik ben in het buitenland en wordt gebeld door iemand die in Nederland zit

U betaalt in principe vanaf de Nederlandse grens tot uw toestel in het buitenland. De kosten kunnen variƫren van enkele dubbeltjes tot meer dan een euro per minuut! De beller betaalt slechts tot de Nederlandse grens. De Consumentenbond vindt het een goede zaak als providers ervoor zorgen dat op uw beeldschermpje te zien is, hoeveel de kosten per minuut zijn.

Ik ben in het buitenland en stuur een sms naar Nederland

U betaalt de kosten, die kunnen oplopen als u via een duur netwerk sms't. Zoek voordat u naar het buitenland vertrekt, bij uw aanbieder uit met welk buitenlands netwerk u het goedkoopste sms't. Op uw telefoon kunt u met de hand dat netwerk kiezen. Doet u dat niet, dan is er kans dat u op een duur netwerk terechtkomt.

Ik ben in het buitenland en ontvang een sms uit Nederland

Dit kost u niets. Slechts enkele netwerken - vooral Aziatische - brengen voor het ontvangen van sms kosten in rekening.

Ik ben in het buitenland en luister mijn voicemail af

Het kan voorkomen dat u tweemaal de kosten van internationaal bellen moet betalen. Eenmaal omdat de eigen gsm in het buitenland gebeld wordt en de tweede keer omdat het gesprek daarna doorgeschakeld wordt naar de voicemail in Nederland. Tip: zet uw voicemail uit als u in het buitenland bent. Het is goedkoper om per sms te communiceren.