Euromunten en nieuwe Turkse lira's lijken op elkaar

Wie met euromunten betaalt en niet goed oplet, loopt de kans Turkse lira’s gewisseld te krijgen. Begin dit jaar is in Turkije nieuw muntgeld in omloop gekomen, waarvan een tweetal munten sterk lijkt op de munten van 1 en 2 euro.

De munt van 1 lira lijkt veel op die van 2 euro, 50 kurus (halve lira) heeft bijna dezelfde afmetingen en kleuren als 1 euro. Verwarring is dus goed mogelijk.

Lira's Euro's

De Turkse munt van 1 lira is niet meer dan 67 eurocent waard. Kijk uw wisselgeld dus altijd even na. Heeft u toch per ongeluk Turks muntgeld in uw bezit gekregen, dan kunt u dit niet bij uw bank inwisselen. Banken en grenswisselkantoren nemen van geen enkele vreemde valuta munten in.

