Consumentenbelang bewaarplicht wél belangrijk

Het wensenlijstje van de commissarissen is genoegzaam bekend en vastgelegd in een onderzoek van de Erasmus universiteit. De zorgen van de Consumentenbond en andere partijen wordt echter geen plaats gegund. In een brief van de bond en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vragen wij het parlement om ook andere partijen, zoals het college bescherming persoonsgegevens, een overheidsorgaan dat expertise heeft op het vlak van privacybescherming, te horen.

Alle internet-, email- en telefoonverkeer van Europese burgers moet volgens een voorstel van de Europese ministers van justitie tenminste één, maar mogelijk zelfs vier jaar worden bewaard door telecombedrijven. De Consumentenbond vreest echter dat deze bewaarplicht ineffectief en duur is, terwijl de gevolgen voor consumenten ingrijpend zullen zijn.

