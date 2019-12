Reparatiekwaliteit mobiele telefoons en camera’s onder de maat

Opstapelen

Ruim een kwart (28%) van de consumenten die reageerden op de actie liet weten dat het mankement aan hun voor reparatie weggebrachte mobiele telefoon, digitale camera of camcorder niet werd verholpen, waarna de problemen zich alleen maar verder opstapelden. 16% gaf te kennen dat de reparatie te lang duurde en bij 11% was er onduidelijkheid over de status van de reparatie.

Informatie

De Consumentenbond vindt dat winkelketens reparaties snel en goed moeten afhandelen en hierover informatie moeten geven aan consumenten. Winkeliers moeten goede informatie verstrekken aan hun klanten over hoe lang een reparatie gaat duren en wat de kosten zijn. De bond verwacht dat leveranciers de wet naleven; als een digitaal product niet naar behoren functioneert, dan heeft de consument het recht om te eisen dat de verkoper er alles aan doet om dit te verhelpen. De verkoper moet het artikel herstellen of vervangen, of hij betaalt een deel van de verkoopprijs terug of de koopovereenkomst wordt ontbonden.

SER

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad (SER) concludeerde kort geleden ook dat ondernemers klachten van consumenten sneller en beter moeten afhandelen. De SER-commissie stelt in een advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken dat winkeliers ook vanuit eigen belang hun leven moeten beteren. Een goede behandeling van klachten voorkomt immers dat klachten escaleren en zal het vertrouwen van consumenten in aanbieders van digitale producten doen toenemen.

Actie

De Consumentenbond startte de actie 'Ik ga op vakantie en neem (niet) mee…' afgelopen zomervakantie. De aanleiding hiervoor was dat de bond de laatste maanden opvallend veel klachten binnenkreeg over de manier waarop winkelketens omgaan met gemankeerde digitale mobiele apparatuur.



