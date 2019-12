Online én schriftelijk verzekeringen afsluiten

Consumenten kunnen op termijn alles rondom verzekeringen niet alleen schriftelijk maar ook via internet regelen. De Consumentenbond vindt het goed dat consumenten straks naar keuze schriftelijk en digitaal een verzekering kunnen afsluiten, opzeggen en informatie met de verzekeraar uitwisselen zoals een claim indienen.

De Tweede Kamer heeft op 21 oktober een motie aangenomen om de overheid te laten regelen dat het verzekeringsproces in de toekomst volledig via internet kan worden afgehandeld. Uitgangspunt is dat als een verzekering via elektronische weg wordt aangevraagd, verder alle contacten en transacties met verzekeringsmaatschappijen digitaal verlopen. Consumenten houden het recht om verder schriftelijk contact te hebben met de verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars mogen consumenten niet dwingen alles rond verzekeringen alleen elektronisch te regelen. Deze laatste voorwaarde is op uitdrukkelijk verzoek van de Consumentenbond in de motie opgenomen.

Een zorg van de Consumentenbond is wel dat verzekeraars papieren polissen en schriftelijke informatie zodanig kostbaar gaan maken dat die vorm in de toekomst praktisch verdwijnt. De Consumentenbond houdt deze ontwikkeling scherp in de gaten.

