Vaatdoek van studenten boordevol bacteriën

Vaatdoeken van studenten bevatten duizendmaal meer bacteriën dan die van een gezin met kinderen. Dit blijkt uit een steekproef die de Gezondgids deed naar de vaatdoekjes uit studentenhuizen, gezinnen met kinderen en ouderenhuishoudens. Gebleken is dat de doekjes van de studenten boordevol bacteriën zitten.

Elke dag een schoon doekje?

We vroegen ook hoe vaak er een schoon doekje wordt gepakt. Gezinnen verwisselen het doekje gemiddeld na anderhalve dag, ouderen na twee dagen. Maar de studenten hebben in de meeste gevallen geen idee wanneer het voor laatst verschoond is. De doekjes van de studenten zijn dan ook maar liefst duizend keer zo vies als die van de gezinnen.

Ziekmakende bacteriën

Op veel doekjes zaten bacteriën die voedselinfecties kunnen veroorzaken, ook bij de gezinnen. De studenten spannen de kroon met darmbacteriën, op één zat zelfs een schaamhaar. Gezinnen halen gemiddeld 3,1 miljoen bacteriën, ouderen vijftig miljoen. Maar de studenten…… 7,9 miljard!

