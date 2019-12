Home

2005 Echte onafhankelijke geschillencommissie financiële diensten gewenst Nieuws| Gepubliceerd op:27 december 2005

Consumenten die een geschil hebben met een financiële dienstverlener moeten vanaf volgend jaar, volgens de nieuwe wet Financiële dienstverlening, terecht kunnen bij een onafhankelijke geschilleninstantie, erkend door Minister Zalm van Financiën.



De Consumentenbond pleit voor een geschillencommissie, waarbij de branche en consumentenorganisaties ieder een commissielid benoemen, met een onafhankelijke voorzitter als derde persoon. Minister Zalm voelt meer voor het zogenoemde DSI-model, het klachteninstituut voor vermogensbeheerders, waarbij de branche de arbiters aanstelt. De bond zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van zo’n instantie als de branche de geschilbeslechters benoemt.



Brief aan minister

De Consumentenbond schreef de minster dat een geschillencommissie met vertegenwoordigers vanuit consumentenorganisaties al jaren een succesvolle manier van geschillenbeslechting is. De Tweede Kamerfractie van het CDA stelde vragen aan de minister naar aanleiding van de brief van de bond. Uit de vraag: “Wordt de door u en de Tweede Kamer gewenste onpartijdigheid gewaarborgd in het DSI-model, of zijn er nog andere mogelijkheden voor een echt onafhankelijke geschillenbeslechting?” blijkt steun voor de opvattingen van de bond. De bond is benieuwd naar de reactie van de minister.