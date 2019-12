“Initiatief verdient maximale kans”

Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verheugd over bemiddeling door dr. W.F. Duisenberg

De Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zijn verheugd over de bemiddeling door dr. W.F. Duisenberg inzake de aandelenleaseproducten.

In een gezamenlijke verklaring benadrukken bovengenoemde partijen hun vertrouwen in de buitengewoon grote kennis en kunde van de heer Duisenberg. “Wij zijn verheugd over het initiatief dat thans een maximale kans verdient. Dat de heer Duisenberg de rol van bemiddelaar op zich wil nemen, waarderen wij ten zeerste. Hij is een eminent deskundige als oud President van De Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank.”

Ingewikkeld

De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease en de Consumentenbond hebben verschillende rechtszaken tegen Dexia aangespannen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) steunt deze acties. Gezamenlijk waarschuwen zij voor te hoog gespannen verwachtingen omtrent de bemiddeling door dr. Duisenberg. “Het gaat om een buitengewoon ingewikkeld proces. Wij zullen ons in het belang van alle gedupeerden zo constructief mogelijk opstellen. Maar het zal zeker geen eenvoudige zaak zijn. De mensen die bij ons aangesloten zijn, hopen natuurlijk op een snelle oplossing en wij zetten ons daar ook maximaal voor in. Toch is het zaak ook op een dag als vandaag te waken voor te hoog gespannen verwachtingen, hoezeer wij ook verheugd zijn over de bemiddeling. Onze inzet is dit proces een maximale kans te geven.”

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl