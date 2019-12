Veilig en efficiënt betalen via de pc

Online winkelen, ook wel webwinkelen of online shoppen genoemd, wordt steeds populairder. Consumenten kunnen artikelen of diensten kopen via internet. Veel consumenten zijn echter nog huiverig voor het online winkelen, omdat ze bang zijn bij het betalen veiligheidsrisico’s te lopen. Consumenten die via internet aankopen doen, betalen daarom vaak via overschrijving of acceptgiro. Deze betaalmiddelen geven de gebruiker een groter gevoel van veiligheid. Daarnaast is de creditcard ook ingeburgerd. Maar, inmiddels zijn er ook nieuwe betaalvormen zoals PayPal en iDEAL.

Met het boek Tips & trucs 3, alles over geldzaken via de computer kunnen consumenten zelf nagaan hoe ze veilig en efficiënt kunnen kopen en betalen via hun pc. Naast het geven van uitleg over alle betaalmethoden, schrijft de Consumentenbond over internetbankieren, boekhouden en het maken van een kasboek in Excel en hoe de pc het beste beveiligd kan worden.

Het boek Tips & trucs 3, alles over geldzaken via de computer is te bestellen bij de afdeling Klantenservice van de Consumentenbond, telefoonnummer (070) 445 45 45 of via de website www.consumentenbond.nl. Leden van de Consumentenbond betalen €15,50. De prijs voor niet-leden is €19. De prijzen zijn exclusief €2,50 administratie- en verzendkosten. Het boek (192 pagina’s) is tevens verkrijgbaar bij de boekhandel.

Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl