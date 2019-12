Europese consumentenorganisaties starten campagne digitale auteursrechtenWie een liedje koopt bij MSN Music dat in het bestandsformaat WMA is opgeslagen, kan dat bijvoorbeeld niet afspelen op een mp3-speler van Sony die gebruik maakt van een ander formaat. En wie een iPod van Apple heeft gekocht, is genoodzaakt muziek aan te schaffen in weer een ander formaat.

Wat consumenten kunnen doen met het gedownloade liedje, loopt zeer uiteen. Wie bijvoorbeeld de nieuwste hit van The Rolling Stones downloadt via de ene site, kan het liedje drie keer op een cd-tje zetten. Maar als je hetzelfde liedje koopt bij een andere site, kan je het zeven keer op een cd branden.

Alleen consumenten die de trucjes kennen en weten hoe ze digitale bestanden moeten omzetten naar een ander formaat, kunnen dit omzeilen.



In een onderzoek heeft BEUC, de koepel van Europese consumentenorganisaties waartoe ook de Nederlandse Consumentenbond behoort, al dit soort voor consumenten ongewenste toestanden op een rijtje gezet. De diverse webwinkels en fabrikanten van mp3-spelers gebruiken verschillende bestandsformaten die niet uitwisselbaar zijn. Verder geven ze onvoldoende informatie over wat consumenten met een gedownload liedje wel en niet kunnen doen: op welke apparaten kun je het afspelen en hoe vaak kun je het naar een mp3-speler of een cd overzetten?



Vandaag heeft BEUC aan Europarlementariërs een cd overhandigd met muziek die auteursrechtelijk beschermd is zónder dat consumenten beperkt worden in hun gebruiksmogelijkheden. In het cd-boekje staan de eisen van BEUC, waaronder: digitale muziek moet op álle spelers te beluisteren zijn. In de tussentijd moeten consumenten veel beter geïnformeerd worden, zowel vóór de aanschaf van een mp3-speler als vóór het kopen van muziek bij een webwinkel.

De Nederlandse Consumentenbond stuurt vandaag de cd naar Nederlandse politici om ook hen te overtuigen dat er een einde moet komen aan de toenemende beperkingen waarmee consumenten geconfronteerd worden bij het gebruik van digitale muziek.

