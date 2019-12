Klachten over ‘vaccinatie’ Unicef

De “Oproep tot vaccinatie” die door Unicef werd gedaan om mensen op te roepen een donatie te doen is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. De Consumentenbond heeft naar aanleiding van de klachten een brief gestuurd aan Unicef waarin we om uitleg vroegen over deze manier van mailen en hen ook attendeerden op de onrust die is ontstaan bij onze leden.

Ongelukkigerwijs was het ook nog eens in een tijd waarin een uitgebreid vaccinatieprogramma is opgesteld rondom de uitbraak van zeer besmettelijke TBC in Zeist en het nieuws over de beperkte beschikbaarheid van griepvaccins in het geval van een grootschalige uitbraak.

Unicef heeft ons laten weten dat het de bedoeling was het Nederlandse publiek op te roepen om bij te dragen aan de strijd tegen wereldwijde kindersterfte en dat alle steun nodig is om het ideaal van Unicef, te weten het vaccineren van alle kinderen wereldwijd, te realiseren. Zij betreurt het dat de oproep samenviel met de hausse aan publiciteit rond griepprikken en TBC- vaccinaties en heeft alle klagers die zich rechtstreeks tot Unicef hebben gewend schriftelijk excuses aangeboden.