Gezocht: ervaringen met stoppen spaarloonlijfrente

Voordat de spaarloonregeling in 2003 werd versoberd, stortten veel mensen hun spaarloon in een lijfrenteverzekering. Een leuk appeltje voor de dorst, leek het. U had immers fiscaal dubbel voordeel. Via het spaarloon en via de lijfrente-aftrek, schermde de adviseur.

Toen de overheid in 2003 de spaarloonregeling versoberde, moest u de bestaande verzekering opeens uit eigen middelen gaan betalen. Menigeen koos er toen voor verder maar geen premie te betalen.

Maar wat houdt u straks over als u tussentijds stopt met zo’n spaarloonverzekering? Omdat u jaarlijks tientallen procenten kwijt bent aan de financieel adviseur kan het opgebouwde bedrag flink tegenvallen.

