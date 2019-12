Meer keuzemogelijkheden voor oudedagsvoorziening

Het sparen voor de oudedag kan straks niet alleen via een lijfrentepolis bij een verzekeringsmaatschappij, maar ook bij een bank. Dit is een voorstel van PvdA en VVD in de Tweede Kamer.

Als er meer keuzemogelijkheden komen om te sparen voor de financiële toekomst rondom de pensioengerechtigde leeftijd, gaat daarmee een langgekoesterde wens van de Consumentenbond in vervulling. De bond vindt het belangrijk dat consumenten meer keuzemogelijkheden hebben hoe ze geld kunnen sparen voor als ze stoppen met werken in verband met de oudedag.

Tot nu toe kunnen mensen alleen fiscaal voordelig een lijfrentepolis afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Als mensen ook bij bijvoorbeeld een bank een spaar- of beleggingsproduct kunnen kopen met belastingaftrek, ontstaat er een ruimere keuze in pensioenproducten.

Het kostenaspect dat de Tweede Kamer noemt, vindt de Consumentenbond een zeer belangrijk bijkomend voordeel. De Consumentenbond hoopt dat de nieuwe regels per 1 januari 2007 ingaan.

