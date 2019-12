Medicijnen bij ADHD: Ritalin of Concerta?

<img height="131" alt="Bestel de Gezondgids Special 'Het breekbare brein'" src="https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/images/webwinkel/losse_nummers/l_gezondgidsdecember2.gif" width="85" style="float: right; border-width: 0; border-style: solid">Methylfenidaat is te koop onder zijn eigen naam en de merknamen Ritalin en Concerta. Het verschil tussen Ritalin en Concerta is de werkingsduur:

Ritalin werkt snel (binnen een half uur na innemen) en kort (slechts enkele uren). Dat betekent dat het middel twee tot drie keer per dag moet worden ingenomen.

Het duurdere Concerta is een tablet met zogenoemde ‘verlengde afgifte’. Dit middel wordt eenmaal daags ingenomen.

Bijwerkingen van middelen met methylfenidaat als werkzame stof zijn onder meer hoofdpijn, maagpijn, verminderde eetlust en slapeloosheid. Omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de veiligheid op langere termijn bij het gebruik door heel jonge kinderen, mag methylfenidaat alleen gebruikt worden bij kinderen van 6 jaar en ouder.

