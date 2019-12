Wanadoo moet klanten internettelefonie wijzen op opzegmogelijkheid

Starttarief

Wanadoo heeft aangekondigd dat zij vanaf 21 februari een starttarief van 4 eurocent gaat berekenen voor alle gesprekken die haar klanten voeren via internettelefonie. Volgens de telecommunicatiewet moet het bedrijf bij zo’n aankondiging melden dat de klanten het abonnement kunnen ontbinden als zij niet akkoord gaan met de wijziging van de voorwaarden. Dat heeft Wanadoo dus niet gedaan.

Eisen

De Consumentenbond heeft van Wanadoo geëist dat zij dat alsnog doet. Ook vindt de bond dat klanten die een combinatiepakket van Wanadoo afnemen (internet, telefonie en/of televisie), het hele pakket moeten kunnen opzeggen, niet alleen het onderdeel internettelefonie.

Reactie

Wanadoo heeft inmiddels richting de Consumentenbond aangegeven dat klanten, die hun abonnement willen beëindigen, dat kunnen doen met een telefoontje of een brief. Daarnaast heeft Wanadoo beloofd in het vervolg haar voorlichting over ontbindingsmogelijkheden te verbeteren.

Op de eisen van de Consumentenbond gaat de internetprovider dus vooralsnog niet in. De bond overweegt daarom deze zaak bij toezichthouder OPTA aanhangig te maken.

