Biologische groenten niet gezonder dan gewone groenten

Voedingswaarde

De Consumentenbond onderzocht het ‘drogestofgehalte’, dus hoeveel er overblijft als je het water eruit haalt. Ook is gemeten: vitamine C, mineralen, vezels en anti-oxidanten. De 15 soorten onderzochte biologische groenten hebben bij elkaar een iets hoger drogestof- en vezelgehalte dan de reguliere. Maar dat geldt weer niet voor alle biologische groenten. Het verschil is echter zo minimaal, dat het voor de gezondheid niet uitmaakt.

Wat betreft bestrijdingsmiddelen kunnen er voordelen zijn voor biologische groenten, maar het beeld dat gewone groenten bol staan van de pesticiden is een fabeltje. Wel zijn biologisch geteelde groenten op een aantal punten beter voor het milieu.

<img height="131" alt="Maak kennis met de Consumentengids voor €1" src="https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/images/webwinkel/losse_nummers/l_cg_2006_feb.jpg" width="85" align="left" border="0">Lees ook

Het complete artikel in de februari-uitgave van de Consumentengids: tijdelijk voor €1

Bond Online-abonnees lezen het artikel direct online (pdf)