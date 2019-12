Doe de vettest!

Verzadigd vet, onverzadigd vet, transvet … begrijpt u het nog? Welke vetten zijn goed voor uw gezondheid, en welke nou net niet?

De gezonde keuze makkelijker maken. Daarbij is het goed te letten op vet, maar dat blijkt in de praktijk geen gemakkelijke opgave te zijn. Want: zijn alle vetten ongezond? Er zijn goede en foute vetten maar wat is goed en wat is fout? Wanneer zitten er eigenlijk (te) veel foute vetten in een product?

Waar het consumenten uiteindelijk om gaat is te zien wat voor hen de gezonde keuze is binnen een productgroep. De vettest van de Consumentenbond laat zien dat sommige producten ‘verborgen’ vetten bevatten. En dat er in elke productgroep net zo lekkere, maar gezondere varianten zijn. De testers ontvangen direct de juiste antwoorden met daarbij aanvullend de voedingswaarden van de producten.

Wij zetten drie productgroepen voor u op een rijtje, elk met drie producten. Weet u of er veel of weinig verzadigd vet in deze producten zit?

Lees ook

25 vragen over vet

Voedingscentrum: Let op verborgen vet