Geen frisdrankreclames meer voor kinderen

Frisdrankfabrikanten zullen geen reclame meer richten op kinderen. Dit belooft Unesda, de Europese Unie van Drankfabrikanten. De frisdrankenindustrie komt hiermee tegemoet aan de eisen van de Europese Commissie, die frisdrank door de grote hoeveelheid suiker als grote veroorzaker van overgewicht bij kinderen ziet.

De Consumentenbond is verheugd over deze berichtgeving. De bond is van mening dat fabrikanten hun verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen obesitas en voedingsgerelateerde ziekten. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar productsamenstelling, maar ook naar marketinguitingen.

De frisdrankfabrikanten in Europa hebben toegezegd niet meer te adverteren op websites, in gedrukte media, en rond kinderprogramma’s op radio en tv. Op basisscholen zullen zij geen frisdrank meer verkopen en in het voortgezet onderwijs komen automaten die ook sap en water aanbieden.

De Consumentenbond heeft in een brief de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI) gevraagd hoe en wanneer de NFI deze wijzigingen in Nederland doorvoert.

Lees ook:

Bond kiest gezond

Frisdrank en tanderosie