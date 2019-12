Energielogo tegen overgewicht

De Federatie van Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) heeft woensdag 8 februari het energielogo geïntroduceerd. Het logo is vrijwillig te gebruiken door leden van de FNLI. Op het logo staat de hoeveelheid calorieën vermeld, per portie of per 100 gram. Ook dat mogen de gebruikers zelf kiezen.

Supermarktketen Albert Heijn presenteerde al eerder zijn gezonde klaver. Deze komen alleen op eigen merkproducten van AH die volgens de grootgrutter een gezonde keuze zijn. Sinds de invoering van het klavertje vijf maanden geleden zijn nu ruim 1000 Eigen Merk-artikelen van het logo voorzien.

Gezondheidslogo's, energielogo's begrijpt u het nog? Met welke stelling bent u het eens?

