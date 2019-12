Groepsactie Agis afgerond

De groepsactie die de Consumentenbond halverwege vorig jaar voor klanten van verzekeraar Agis heeft opgestart, is afgerond. De groepsactie werd opgezet na goed overleg met Agis. Aanleiding was een plotselinge toename van het aantal meldingen en klachten dat bij de Consumentenbond over de verzekeraar binnenkwam.

In het overleg tussen beide partijen werd besloten een groepsactie op te starten: leden van de Consumentenbond konden hun vragen en problemen via de Consumentenbond bij Agis laten voorleggen.

Na afloop van de actie bleek dat het aantal ingediende klachten erg laag was. De oorzaak van het geringe aantal aanmeldingen is niet duidelijk en ook Agis gaf aan daarvoor geen specifieke verklaring te hebben. Zo zijn er intern bij het bedrijf geen wijzigingen doorgevoerd in de afhandeling van klachten en vragen.

In de klachtendatabase van de Consumentenbond is in ieder geval te zien dat de klachten en meldingen over Agis flink zijn teruggelopen. Tijdens de groepsactie is Agis serieus omgegaan met de binnengekomen klachten. De Consumentenbond is blij dat de klachtenaantallen nu zijn teruggelopen.

