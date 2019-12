Vermogen huis te gelde maken door opeet-hypotheek

Nieuws|Niet willen verhuizen en toch na pensionering het huis te gelde maken voor die wereldreis of maandelijks meer geld in het laatje? Dat kan door een huis op te eten via opeetvarianten van een krediet- of aflossingsvrije hypotheek.

De Consumentenbond heeft onderzocht dat de krediethypotheek het meest geschikt is voor mensen die met hun inkomen (extra) hypotheeklasten kunnen dragen. Is dat niet zo, dan kan de consument bij een aantal geldgevers ook de verschuldigde rente bij de hypotheek laten bijschrijven. De resultaten van dit onderzoek staan in de Geldgids die aanstaande zaterdag verschijnt.

Bij veel senioren zit verreweg het grootste deel van het kapitaal in het koophuis. Dat huis is al grotendeels of helemaal afbetaald. Bovendien is het door de stijging van de prijzen veel meer waard geworden dan bij de aankoop. Wie, zonder te verhuizen, de winst op zijn huis wil omzetten in geld, kan kiezen uit een aantal producten.

Er zijn organisaties die het huis kopen en aan de ex-eigenaar verhuren. Sommige banken bieden een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een direct ingaande lijfrente. Beide constructies zijn minder aantrekkelijk dan de krediethypotheek.

Onderpand

Uit de Geldgidstest blijkt de gewone krediethypotheek het meest gunstig. Deze is te vergelijken met een doorlopend krediet, maar dan met het huis als onderpand. Tot de afgesproken limiet is onbeperkt geld opnemen mogelijk en aflossen kan altijd. Belangrijke voorwaarde is wel dat het besteedbare inkomen voldoende moet zijn om de rente te betalen. De consument is hiermee flexibel en heeft de laagste lasten. Nadeel is dat zij alleen kan kiezen voor variabele rente.

Als mensen niet voldoende inkomen hebben om de lasten van een krediethypotheek te dragen, kan bij sommige geldgevers ook de maandelijkse rente worden meegefinancierd. Het grote nadeel hiervan is dat het huis verkocht moet worden als de kredietruimte is opgesoupeerd.

Met de opeet-hypotheken kan de consument zijn huis gebruiken voor een reis, een auto of een maandelijkse aanvulling op zijn inkomen; ook een combinatie van beide behoort tot de mogelijkheden.

