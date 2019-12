Singapore Airlines beste maatschappij

Singapore Airlines is de beste luchtvaartmaatschappij met een 8,3. Goede tweede is Malaysia Airlines met een 8,0. Onur Air scoort het slechtst met een gemiddelde score van 5,3. Dat blijkt uit een enquête onder Nederlandse reizigers, die deel uitmaakt van een groot internationaal onderzoek. De uitslag van de enquête staat in de Reisgids van de Consumentenbond, die vandaag verschijnt.

Singapore Airlines scoort op alle aspecten beter dan gemiddeld. Ruim 1000 reizigers vulden de schriftelijke enquête in en gaven rapportcijfers over de maatschappij waarmee zij vlogen. Gevraagd is naar de mening over de betreffende luchtvaartmaatschappijen: de tevredenheid over inchecken, het comfort en de service aan boord, de bagageafhandelingen en of er sprake was van vertraging. Verrassend zijn ook de hoge klasseringen van Ryanair en EasyJet. KLM scoort gemiddeld.

Gemiddelde oordeel: 6,1

Over het algemeen is de conclusie dat het aantal vertragingen, overboekingen en problemen met bagage wel is afgenomen in vergelijking met de vorige enquête in 2000. De gemiddelde vertragingsduur is wel toegenomen en komt nu uit op 2,28 uur. KLM zat met 2,42 boven het gemiddelde. De kans op vertraging is het grootst op vluchten na 21.00 uur, op zaterdag en zondag en tijdens schoolvakanties. Verder gaven de geënquêteerden aan dat zij belang hechten aan voldoende beenruimte, maar het gemiddelde oordeel dat maatschappijen kregen was een 6,1. Problemen met bagage deden zich voor bij 5% van de vluchten. Daarvan was vermiste bagage het grootste probleem, maar bijna alle bagage dook later weer op. De aspecten die het minst belangrijk werden gevonden, zoals tijdschriften aan boord, werden ook het minst gewaardeerd.

