Chevrolet Aveo schiet ernstig tekort bij botsproef

Kia en Chevrolet scoren slecht

De Euro NCAP - mede opgericht door de Consumentenbond - testte zes auto's: de Alfa Romeo 159, de Kia Cerato, de Chevrolet Aveo, de Peugeot 207, de Suzuki SX4 en de Hyundai Tucson. Alleen de Kia en de Chevrolet scoorden onder de maat, de Chevrolet het slechtst. De 4-deurs Chevrolet Aveo is overigens de gefacelifte vierdeursversie van de Chevrolet/Daewoo Kalos. De Chevrolet Kalos is vooralsnog in 3 en 5 deurs uitvoering op de markt.

Van de 6 auto's die EuroNCAP nu getest heeft, halen er maar twee de maximale 5-sterrenscore voor bescherming van inzittenden. Op zich is dat goed nieuws, maar verontrustend zijn de lage scores van de Kia Cerato en vooral de Chevrolet Aveo. De Chevrolet Aveo krijgt van Euro NCAP een regelrechte uitbrander, omdat deze kleine middenklasser ernstig tekort schiet in de frontale botsing. De carrosserie blijkt niet in staat de botskrachten te op te vangen. De bestuurder loopt bij een frontale botsing grote kans op levensbedreigende verwondingen aan de borstkas. Ook de Kia Cerato scoorde beneden niveau (3 sterren). Dit is des te zorgelijker omdat beide merken in voorgaande testen met de Chevrolet Matiz en Kia Picanto een vergelijkbaar beeld lieten zien.

Van vijf tot één ster

EuroNCAP test hoe veilig de auto's zijn voor inzittenden (max 5 sterren), voor kinderen in een achterin geplaatst kinderzitje (max 5 sterren) en voor voetgangers (max 4 sterren). Wanneer er een grote kans op levensbedreigend letsel is, wordt de laatste ster doorgestreept.

Positieve waardering is er voor de 5-sterrenscore van de Peugeot 207 en de Alfa Romeo 159. De Suzuki SX4 en Hyundai Tucson scoren een degelijke 4 sterren, maar laten wel wat punten liggen in de frontale botsing.

Ook op gebied van voetgangersveiligheid zien we een gemengd beeld: de 3 sterren voor de Peugeot 207, Suzuki SX4 en Chevrolet Aveo laten zien dat auto's veiliger voor andere verkeersdeelnemers kunnen zijn. De enkele ster die de Alfa Romeo 159, Hyundai Tucson en Kia Cerato scoren, geven de indruk dat deze fabrikanten zich niet druk maken over het verminderen van risico's voor zwakke verkeersdeelnemers.

Kinderzitjes

De beveiliging van kinderen in een kinderzitje was voor alle auto's aanvaardbaar. Alle auto's maken gebruik van kinderzitjes met een ISOfix bevestiging hetgeen resulteerde in scores van 3 of 4 sterren. Op de Hyundai na hadden alle auto's ‘seat belt reminders', die op een intelligente manier herinneren om de gordel te gebruiken. De seat belt reminders in de Suzuki is voor verbetering vatbaar, die in de Peugeot 207 is het meest verfijnd en beslaat alle zitplaatsen.

Merk Bestuurdersveiligheid Kinderveiligheid Veiligheid voor voetgangers Alfa Romeo 5 sterren 4 sterren 1 ster Kia Cerato 3 sterren 3 sterren 1 ster Chevrolet Aveo* 2 sterren 3 sterren 3 sterren Peugeot 207 5 sterren 4 sterren 3 sterren Suzuki SX4 4 sterren 3 sterren 3 sterren Hyundai Tucson 4 sterren 3 sterren 1 ster

*kans op levensbedreigend letstel voor bestuurder bij frontale botsing

